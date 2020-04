Senigallia piange Eleonora Sabbatini, una vita dedicata a realizzare nuovi progetti per le donne

SENIGALLIA – E’ deceduta a Senigallia, a 89 anni, Eleonora Sabbatini, già consigliere comunale e presidente del Fai.

“Lola ci ha lasciato, velocemente come sempre è vissuta. L’ultima volta che l’ho incontrata in piazza del Duca – scrive la senatrice Silvana Amati – era sempre di passo svelto, elegante e sagace, pronta a parlare di progetti per le donne. Sembrava non le pesassero i suoi 89 anni compiuti.

“Con Lola sono entrata in Consiglio comunale nel 1985 e per molti anni abbiamo insieme lavorato nel partito, in amministrazione comunale, nei luoghi delle donne che lei già frequentava come dirigente dell’Udi.

“E’ stata con me e con Patrizia Casagrande quando abbiamo organizzato “quando le Stato è Donna” ed è stata una brillante vice presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione.

“Lei sapeva pensare e far realizzare progetti per migliorare la vita delle donne e il portava avanti con una tenacia assolutamente unica.

“E’ stata – conclude Silvana Amati – una donna forte, autonoma e quindi libera come tutte vorrebbero essere. Al figlio Daniele, a Barbara ed agli amatissimi nipoti, un grande abbraccio. Ciao Lola”.

“Con grande dolore – afferma invece il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi – ho appreso questa mattina la triste notizia della scomparsa di Eleonora Sabbatini. Con lei perdiamo un pezzo importante della storia di Senigallia, città alla quale Lola ha dato tanto, partecipando con passione, competenza e sensibilità alla vita democratica della nostra comunità. Dotata di un’acuta intelligenza e di profondo rispetto per le istituzioni, ha sempre ancorato il proprio impegno alla cultura progressista, che l’ha portata in particolare a battersi costantemente per i diritti delle donne. Non a caso, proprio durante la sua attività di consigliere e assessore comunale nacque a Senigallia il Consiglio delle Donne, uno spazio istituzionale per consentire alle nostre concittadine di confrontarsi e di discutere delle tematiche riguardanti la nostra comunità in un’ottica femminile, a prescindere dall’appartenenza politica e sociale. Una grande intuizione, un’innovazione amministrativa che le valse anche, negli anni successivi, la nomina nella Commissione provinciale per le Pari Opportunità. E proprio a questa sua militanza al fianco delle donne è legato uno dei miei più nitidi ricordi personali, in cui lei, giovane e battagliera esponente dell’Udi, passava casa per casa per la diffusione del giornale Noi Donne”.

“Sempre nell’ambito delle sue funzioni istituzionali – aggiunge Mangialardi – non va poi dimenticato il lavoro come presidente della Commissione Gemellaggi, attraverso cui contribuì a far crescere la dimensione europea della città. Molto importante è stata anche la sua lunga presenza nel mondo dell’associazionismo, che l’ha vista per anni ricoprire l’incarico di presidente del Centro sociale Saline, da cui ha promosso tantissime iniziative a favore della cittadinanza. Negli ultimi anni l’amore per la cultura, il patrimonio artistico e il paesaggio l’aveva spinta ad assumere l’incarico di delegata del Fondo Ambiente Italiano di Senigallia, attraverso il quale, con immutata passione, ha offerto a tutti noi l’opportunità di riscoprire e conoscere alcuni importanti gioielli del nostro territorio, educando all’amore per l’arte e la bellezza tantissimi cittadini e, soprattutto, moltissimi giovani che coinvolgeva sempre grazie alla collaborazione con le scuole. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze al figlio Daniele e ai suoi amati nipoti Irene e Alessandro”.

Anche il Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia “esprime profondo cordoglio per la perdita della cara Eleonora Sabbatini, per tutti Lola. “Avanguardista in materia di diritti e precorritrice di politiche di genere ha contribuito a scrivere la storia della nostra città. L’universo femminile e la comunità tutta perdono un importante punto di riferimento.” La ricorda la presidente del Consiglio delle Donne Michela Gambelli: “Durante la sua attività di consigliere e assessore comunale nacque a Senigallia proprio il Consiglio delle Donne, la casa di tutte le donne. Un organo istituzionale per confrontarsi e di discutere delle tematiche riguardanti la nostra comunità, a prescindere dall’appartenenza politica e sociale. La presidente, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea del Consiglio delle Donne porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

