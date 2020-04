Quest’anno a Cartoceto la Pasqua è più dolce per i bambini che restano a casa

CARTOCETO – In un momento storico amaro per tutti, c’è chi regala un po’ di dolcezza. A Cartoceto, l’Enoteca Stefanini, in occasione della Pasqua, ha deciso di donare all’Amministrazione Comunale un piccolo quantitativo di cioccolato che verrà recapitato nelle case attraverso i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile.

Destinatari privilegiati sono i più piccoli, i bambini del Centro per l’infanzia “Il Nido dei Paperi” e delle Scuole dell’infanzia.

«Si tratta di un gesto dal forte valore simbolico, – racconta il Sindaco di Cartoceto Enrico Rossi – che gratifica gli sforzi dei più piccoli, chiamati a restare in casa per così tanto tempo. Un sentito grazie – continua Rossi – va anzitutto all’Enoteca Stefanini che si è fatta interprete di un sentimento comune in questi tempi, quello di essere vicini pur dovendo rimanere distanti. E in vista della Pasqua, – sottolinea il Sindaco – questo comune sentire è ancora più denso di significato. E poi ai nostri anziani del Centro Sociale Anziani che pazientemente hanno preparato le piccole confezioni di cioccolatini che arriveranno nelle case, accorciando la distanza tra le generazioni».

