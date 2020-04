Preoccupante silenzio su Silvia Romano la giovane volontaria rapita in Kenya quasi un anno e mezzo fa

FANO – Silvia Romano, volontaria non governativa, che si occupava di migliorare concretamente la condizione di una piccola e sconosciuta comunità africana, è stata rapita il 20 novembre 2018, quasi un anno e mezzo fa, in Kenya da presunti terroristi islamici.

Tranne brevi, occasionali parentesi, sulla sua vicenda è calato un silenzio scandaloso, che con molto imbarazzo e senza convinzione qualcuno cerca di far passare per “riserbo utile a non intralciare le indagini per il suo ritrovamento”.

Per lei non si mobilitano istituzioni e associazioni, non si attivano parlamentari e personalità di governo, non si aprono ripetutamente pagine di giornali e “speciali” delle televisioni, non si organizzano fiaccolate da Catania a Pavia.

La sua vita, la sua famiglia, i suoi amici non meritano tanta indifferenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it