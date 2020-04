Parziale ripresa delle attività, ecco tutte quelle che potranno riaprire

PESARO – Da oggi sono diverse le attività che possono tornare ad operare, pur nel rispetto delle norme di sicurezza. Ferme restando tutte le disposizioni per attività autorizzate nei precedenti provvedimenti e rientranti nel settore della pubblica utilità e della fornitura di beni di prima necessità (ipermercati, supermercati, negozi alimentari, attività del settore agro-alimentare, etc.). Ed ancora edicole, stazioni di servizio, farmacie, parafarmacie, sanitarie, negozi di computer e telefonia, aziende per la produzione di mascherine ed altri presidi medici, ecco un nuovo elenco di attività il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio di ministri ha approvato e che la CNA di Pesaro e Urbino ha provato a stilare. Si tratta di attività che da oggi, 14 aprile potranno ritornare ad operare osservando tutte le norme relative alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e tutte le altre misure di contenimento previste (in base a quanto previsto dall’accordo nazionale tra associazione datoriali e sindacati del 14 marzo scorso).

Eccole elencate:

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico

Commercio articoli igienico sanitari; commercio al dettaglio articoli per illuminazione

Commercio al dettaglio di profumeria, prodotti per toletta

Commercio del dettaglio per animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi

Cartolerie, Librerie,

Commercio di vestiti per neonati

Lavanderie, attività di stireria, lavanderie industriali, Servizi di pompe funebri

Coltivazioni agricole

Pesca e acquacultura

Fabbricazione di articoli tessili tecnici e industriali

Fabbricazione di tessuti non tessuti esclusi articoli di abbigliamento

Confezione di camici, divise

Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione di carta

Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione di alcuni codici)

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacie,

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Fabbricazione di computer

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali, elettroterapeutiche

Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici

Fabbricazione di batterie e accumulatori elettrici

Fabbricazione di macchine per imballaggi

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivo di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

Fornitura di energia, sas,

Raccolta trattamento e fornitura di acqua

Raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti

Installazione di impianti elettrici, idraulici di condizionamento

Manutenzione e riparazione veicoli

Commercio di accessori e parti per veicoli

Manutenzione riparazione di motocicli e commercio di accessori

Commercio all’ingrosso di: materie agricole e animali vivi; prodotti alimentari e bevande, prodotti farmaceutici; carta, cartone, articoli cartoleria, libri, riviste e giornali; Macchine agricole, trattori e accessori; strumenti e attrezzature ad uso scientifico; articoli antincendio e infortunistici; prodotti petroliferi e lubrificanti; fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura

Trasporti, servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendale e consulenza gestionale;

Attività studi di architettura, ingegneria, collaudi e analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Agenzie lavoro temporaneo

Servizi di vigilanza privata

Attività di pulizia e disinfezione

Cura e manutenzione del paesaggio

Attività imballaggio conto terzi

Agenzie distribuzione libri, giornali e riviste

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro, professionali

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

Riparazione computer

Riparazione telefoni

Riparazione elettrodomestici e articoli per la casa

