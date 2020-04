Parte un progetto della Pro loco di Marotta per aiutare le attività del territorio

MAROTTA – La Pro loco Marotta da sempre si prodiga per valorizzare il proprio territorio, e in questo particolare e difficile periodo cerca di stare a fianco anche degli esercenti, mettendo a disposizione iniziative finalizzate alla fase di ripresa economica locale.

In sinergia con ithings srl, azienda che si occupa di sviluppo software, l’associazione ha pensato di dare il proprio contributo, promuovendo per tutti i cittadini di Marotta e Mondolfo un progetto semplice, ma altrettanto efficace e funzionale, specialmente in questo periodo: veniamonoi.it.

«Siamo, come sempre, al servizio della comunità con impegno, passione e amore per il nostro territorio. In questo difficile periodo – spiega il presidente Luca Mazzanti – ci stiamo adoperando con varie iniziative per sostenere il tessuto socio-economico locale. Abbiamo pensato di promuovere questo interessante progetto, convinti che possa aiutare tante attività. Un portale creato appositamente per semplificare al massimo i processi di vendita e di acquisto, pensato per contribuire alla riduzione degli spostamenti, prevedendo la consegna a domicilio e dove si potrà anche nel prossimo futuro, il ritiro programmato. E’ un progetto interamente gratuito, sia per chi vende sia per chi acquista, viene presentato ora nella sua fase di start up, per rendere molto agile il sistema del delivery».

Il suo funzionamento denota la grandissima semplicità d’uso del sistema, basta digitare l’indirizzo veniamonoi.it, si accede così ad una schermata home nella quale il potenziale utente può entrare senza alcuna registrazione. Quindi si sceglie il negozio tra quelli che aderiscono al servizio; il servizio (la richiesta di consegna a domicilio o si prenota il ritiro presso il punto vendita); si scrive ciò che serve, precisando ciò a cui si è interessati; si invia l’ordine lasciando i riferimenti e si attende la conferma del negozio via mail o tramite sms.

Pochissimi click per avere a portata di mano la gamma di soluzioni proposte dal portale, sul quale non avvengono almeno in questa fase transazioni economiche online. Ci si concentra piuttosto sull’organizzazione degli ordini e delle consegne agevolando al massimo la diffusione del servizio.

Anche per gli esercenti (ristoranti, negozi abbigliamento, articoli per la casa, pub, paninoteche, gelaterie, generi alimentari) che vorranno entrare a far parte della piattaforma dedicata all’esposizione ed alla vendita, il sistema è completamente gratuito. In questo caso è necessario iscriversi nell’apposita sezione in evidenza, ed in pochissimi click si è pronti con la propria vetrina virtuale. Le informazioni di base necessarie per completare il processo di registrazione del negozio sono: immagine del negozio da inserire in vetrina in formato .jpg o .png; indirizzo civico completo; slogan descrittivo per la tipologia di attività; menù o elenco servizi in formato .jpg, .png, .pdf.

«A modo nostro – evidenzia Matteo Saudelli (nella foto) di ithings srl – abbiamo voluto dare un contributo in questo periodo di difficoltà».

«Come Pro loco – prosegue Mazzanti – promuoveremo la piattaforma attraverso i nostri canali di comunicazione, cercando di darle più visibilità possibile. Inoltre è decisamente consigliabile raccomandare ciascun acquirente, da parte dell’esercente che gli ha fatto la vendita, di pubblicare sui social che ci si è avvalsi della piattaforma veniamonoi.it per completare un ordine con successo. Ringraziamo coloro che si sono adoperati affinché si sia potuti giungere alla finalizzazione di questo piccolo progetto, che potrà divenire con l’aiuto e la partecipazione di tutti molto importante per creare un percorso privilegiato nel percorso di restart economico del nostro territorio».

La Pro loco ha istituito una mail dedicata veniamonoi@prolocomarotta.it, per fornire i chiarimenti a chi volesse riceverne, ha riservato una pagina dedicata a tutte le info a riguardo sul sito prolocomarotta.it ed in qualunque caso si potrà contattare il responsabile Pro loco per il progetto veniamonoi.it al numero +39 348 3515418. Inoltre per chi volesse ricevere informazioni anche più dettagliate è attiva la pagina Facebook veniamonoi.it dove sono presenti anche video esplicativi, e da ultimo per un grado di richieste più avanzate un tecnico della società sarà reperibile al numero 0721 1626847.

