Nessun contagio nella residenza per anziani Villa Leandra di Serra de’ Conti

Nella Impiglia: “Dal primo marzo la struttura è chiusa all’accesso di persone esterne ed anche ai medici”

SERRA DE’ CONTI – “Vila Leandra“, residenza protetta per non autosufficienti e casa protetta per anziani non registra contagi da Coronavirus. La struttura è nata nel 2000 per iniziativa di Giancarlo Rossi e durante gli anni si è più volte ampliata per venire incontro alle crescenti richieste di persone, sia del luogo, sia di diversi Comuni della regione. E’ gestita dalla Cooperativa Sociale “La Perla “ nelle persone di Nella Impiglia e Giorgio Cenci che si avvalgono di un nutrito e professionale gruppo di collaboratori.

“Dal 1° marzo – afferma Nella Impiglia – la struttura è chiusa all’accesso di persone esterne ed anche ai medici. I nostri ospiti sono seguiti da 5 infermieri che, quotidianamente, monitorano le loro condizioni e all’insorgere di sintomi riconducibili al “Coronavirus “ chiamiamo il 118 per gli interventi del caso. Abbiamo richiesto l’intervento del 118 per pochissimi nostri ospiti che, dopo un periodo di ospedalizzazione, sono rientrati con la certificazione del tampone effettuato con esito negativo ma, a titolo precauzionale, li abbiamo posti in quarantena in una camera singola.

“Abbiamo ricevuto i dispositivi sanitari dall’Ambito Territoriale Sanitario per tutto il personale operante nella nostra struttura. La situazione – precisa Nella – a tutt’oggi è sotto controllo ed i nostri ospiti non presentano il pur minimo segno del Coronavirus e penso che ciò sia dovuto alla decisione da noi presa di impedire l’accesso alla struttura da parte di persone provenienti dall’esterno che, potenzialmente, potevano essere portatrici del Coronavirus. Comunque da parte nostra il livello di costante attenzione verso i nostri ospiti resta altissimo”.

