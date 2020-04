Mirco Carloni: “Le Marche sostengano i redditi persi prima che sia troppo tardi”

ANCONA – “E’ auspicabile e quanto mai urgente che anche le Marche, come hanno fatto le altre regioni, si adoperino per sostenere i redditi persi o il lucro cessante, altrimenti la curva dietro il tornante sarà un burrone per la microimpresa diffusa del nostro sistema che, ad oggi, è lasciata sola ad affrontare un futuro incerto e una crisi senza precedenti, poiché sono 68.414 le imprese la cui attività primaria o prevalente è sospesa in questo momento. Con questa analisi comparativa si sono messi a confronto gli interventi in campo ad oggi delle varie regioni”.

Con questa affermazione il consigliere regionale Mirco Carloni (Lega) conclude un lungo studio chiamato “Il sostegno economico alle famiglie e alle imprese da parte delle regioni dalle parole ai fatti” che mette in comparazione le azioni messe in campo dalle Regioni in seguito all’emergenza sanitaria ed economica causata dall’epidemia SARS-CoV-2

STUDIO “Il sostegno economico alle famiglie e alle imprese da parte delle regioni, dalle parole ai fatti”



