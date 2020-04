Mirco Carloni contesta le scelte della Regione e denuncia il ritardo nei provvedimenti economici per fronteggiare l’emergenza

Lettera all’assessore Cesetti: “Vi racconto cosa stanno facendo le altre regioni, mentre ancora le Marche attendono”

ANCONA – Dopo aver presentato negli scorsi giorni uno studio comparato tra i provvedimenti assunti dalle regioni italiane per contrastare l’emergenza economica, a cui oggi si aggiunge il Trentino che stamane ha presentato un maxi DDL economico, il consigliere regionale Mirco Carloni ha avuto uno scambio di battute con l’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti durante la conferenza dei capigruppo di questa mattina.

Carloni ha sottolineano il ritardo nei provvedimenti economici: “Sono abbastanza stupito, perché un altro consiglio regionale in cui discutere solamente le mozioni è deludente. Domani è il 28 aprile ed io speravo che ci fosse una proposta di legge, un atto amministrativo della Giunta e un’altra giornata di discussione delle sole mozioni che si basano su atti di indirizzo che hanno un significato politico e non hanno effetti amministrativi. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di concreto di approvare domani per dare risposte concrete ai marchigiani. Ho fatto una ricerca e ci sono altre regioni che hanno già fatto questo lavoro e hanno prodotto leggi per sostenere l’economia regionale.

L’assessore regionale Cesetti ha risposto a Carloni sostenendo che per arrivare ad una proposta di legge occorrono le condizioni economiche e che la Regione sta lavorando a questo, aggiungendo che le altre regioni hanno solo annunciato dei provvedimenti, ma che non hanno ancora realizzato nulla .

Il Consigliere Carloni (Lega), dopo lo scambio acceso, ha promesso all’assessore che gli avrebbe successivamente scritto mettendo in evidenza quanto già fatto da altre regioni, come ha prontamente fatto pochi minuti inviando una mail in cui vi erano riportati gli esempi di Lombardia, Umbria, Abruzzo, Friuli e Valle d’Aosta, aggiungendo il seguente testo : “Come le anticipavo stamani in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari le comunico che molte regioni hanno già preso provvedimenti concreti per il sostegno all’economia regionale. Le cito alcuni solo esempi, non esausitivi, di alcuni provvedimenti fin qui approvati:

ABRUZZO

L.R. 6 aprile 2020, n. 9 Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

LOMBARDIA

“Pacchetto famiglia” con applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2020: contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19

(vd link: regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/pe rsone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl )

UMBRIA

DGR 299 del 22.04.2020 “Interventi a sostegno delle imprese colpite dall’impatto economico derivante dall’emergenza Covid-19”

FRIULI

L.R. 12 marzo 2020, n. 3 “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VALLE D’AOSTA :

L.R. 21 aprile 2020, n. 5 “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Ritengo che la nostra regione sia in forte ritardo nel sostenere le imprese e le famiglie, attendiamo sua proposta in tal senso”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it