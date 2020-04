Mentre prosegue la raccolta fondi a favore dell’ospedale di Senigallia il presidente del Rotaract ha relazionato al Coc

SENIGALLIA – Sabato 4 aprile il presidente del Rotaract Club Luigi Verdini è stato invitato dal sindaco Maurizio Mangialardi a partecipare in video conferenza all’incontro del Coc (Centro Operativo Comunale), per relazionare in merito alla raccolta fondi promossa dal Rotaract, in sinergia con il Rotary Club e il Comune di Senigallia, a favore del reparto Covid del nostro ospedale cittadino.

“Grazie alle donazioni di numerosi cittadini, attraverso il portale GoFundMe o tramite bonifico bancario – come si legge in un comunicato -, sono stati raccolti ben 43.000 euro, parte dei quali già investiti per l’acquisto delle attrezzature indicateci dalla dott.ssa Arabella Aguzzi, l’infermiera della Direzione medica addetta all’emergenza Codiv-19 su incarico della dott.ssa Stefania Mancinelli, Direttore medico del presidio Unico Ospedaliero Senigallia, Jesi e Fabriano.

“Ad oggi sono stati acquistati e fatti consegnare in Ospedale 40 termometri, 10 sfigmomanometri, 30 camici monouso, 1600 copricapo, 1600 sovrascarpe, 100 camici sterili, 1700 camici non sterili, 260 tute integrali, 49 visiere, 1 sanificatore per ambulanza con cloramina T inclusa, 60 pigiami da notte, 16 paletti tagliafila, 3 carrelli in acciaio inox, 180 mascherine FFP3, 6 radio portatili dotate di cavi auricolari e 40 cuffie.

“Ci teniamo ad assicurarvi che si sta gestendo la raccolta fondi in maniera seria e trasparente, nel pieno rispetto dei donatori, dei pazienti ricoverati e degli operatori sanitari che hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile in questo momento di emergenza per poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

La lista della strumentazione utile all’ospedale ci viene girata dalla responsabile del reparto Codiv, che si occupa anche di raccogliere le richieste relative al materiale sanitario che proviene dal personale ospedaliero.

“Chi non lo ha ancora fatto e volesse dare il proprio contributo può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook oppure può accedere direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario: BCC OSTRA E MORRO D’ALBA IBAN: IT91O0870421300000000014813 Intestato: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA Causale: CORONAVIRUS – OSPEDALE DI SENIGALLIA

