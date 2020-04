L’Accademia Ecografica Senigalliese dona materiale sanitario al reparto di radiologia dell’ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Il Consiglio direttivo della Accademia Ecografica Senigalliese, presieduta dal dottor Giovanni Consalvo Traina, Associazione senza fine di lucro, da tempo operante in ambito formativo nel Reparto di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Senigallia,ha deliberato di effettuare una donazione di materiale sanitario, dispositivi di protezione individuale come camici sterili, mascherine, guanti a favore degli operatori dello stesso reparto, coinvolti nella diagnostica dei pazienti affetti da Covid-19.

Nella medesima seduta, il C.D., al fine di supportare tutti i colleghi medici della Struttura Ospedaliera, in prima linea nella lotta quotidiana al virus, ha altresì deliberato di aprire una raccolta di dispositivi di protezione e altro materiale sanitario destinato, in particolare, ai Reparti di Terapia Intensiva e degenza dei malati Covid-19.

Si tratta, nello specifico, di mascherine, camici sterili, visiere, copricapo, calzari, materiale igienizzante per mani, superfici ed ambienti, dispositivi elettronici, anche usati, ad esempio tablets da destinare al Reparto di Terapia intensiva ed ai degenti Covid-19 e quant’altro ritenuto idoneo a supportare il lavoro degli operatori dei citati reparti.

In ottemperanza alla delibera del Consigli Direttivo dell’Accademia, si precisa che non si accettano donazioni in denaro, ma esclusivamente materiali e dispositivi, i quali, opportunamente imballati, dovranno essere recapitati presso la Struttura Ospedaliera di Senigallia, alla attenzione della Accademia Ecografica Senigalliese, presso il Reparto di Diagnostica per Immagini.

Gli operatori della Associazione, di concerto con l’Amministrazione Ospedaliera, provvederanno a distribuire i materiali donati presso i singoli Reparti in base alle rispettive esigenze.

L’Accademia Ecografica Senigalliese, tramite il suo presidente ringrazia anticipatamente quanti vorranno accogliere questo appello.

#unitcelafaremo #iorestoacasa #andratuttobene

