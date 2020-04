La Protezione civile di Serra de’ Conti in lutto per la scomparsa di Delio Gioacchini

SERRA DE’ CONTI – Secondo lutto per il Gruppo di Serra de’ Conti della Protezione civile. Dopo l’immatura scomparsa avvenuta pochi anni orsono del suo responsabile Mario Cucchi, è ora la volta di Delio Gioacchini. Delio è venuto a mancare all’età di 66 anni.

Delio era un personaggio molto noto e apprezzato per le sue qualità professionali e per l’impegno nel volontariato. Delio era stato per molti anni Direttore prima dell’Ufficio postale di Castiglioni di Arcevia e poi dell’Ufficio postale di Serra de’ Conti, svolgendovi il proprio lavoro con impegno e dedizione. Una volta andato in pensione era entrato a far parte del locale Gruppo di Protezione civile mettendosi sempre a disposizione per manifestazioni sia civili che religiose e meritandosi gli elogi dei propri colleghi come Valerio Consolati che così lo ricorda: “Ciao Delio! Un fulmine a ciel sereno, un altro pezzo della Protezione civile di Serra se n’è andato. Mi raccomando insieme al “Cucco” (Mario Cucchi, responsabile della Protezione civile serrana scomparso alcuni anni fa) fate i Bravi lassù”.

Delio era attivo anche nello sport essendo da molti anni iscritto alla Società Podistica “Valmisa “ dove era impegnato, sia a livello organizzativo, sia come podista.

