La Confesercenti alla Regione: “Pieno sostegno per accelerare il piano delle riaperture”

“Siamo pronti a collaborare ad un protocollo di sicurezza che anticipi i tempi per i ristoranti ed i pubblici esercizi”

ANCONA – “Abbiamo appreso dalla stampa che la Regione Marche intende imprimere un’accelerazione alle riaperture rispetto alle date fissate dal decreto della Presidenza del Consiglio – scrive Roberto Borgiani direttore Confesercenti Marche – anche con un intervento che riguarda il sottore della ristorazione e dei pubblici esercizi.

Esprimiamo in merito il nostro sostegno alla Regione –afferma Borgiani- e siamo pronti a collaborare da subito all’individuazione di protocolli di sicurezza che ci permettano di anticipare i tempi e far riaprire bar e ristoranti prima della data del 1 giugno, fissata dal decreto”.

“Sappiamo infatti che per molte di queste attività, attendere così a lungo significherebbe non aprire più. Nei giorni scorsi abbiamo apprezzato la celerità con la quale la Regione, anche accogliendo una nostra richiesta, ha emesso l’ordinanza che ha permesso di far ripartire il servizio d’asporto, un primo passo per dare respiro agli operatori del settore, ma che ovviamente non è sufficiente a risollevarli. A tal proposito, chiediamo che si possa consentire anche l’asporto di sole bevande, per dare un impulso in più anche ai bar”.

“Ora la volontà espressa dal presidente Ceriscioli di lavorare in sicurezza e con gradualità ma con tempi più stretti sulle riaperture – aggiunge Borgiani – ci trova completamente d’accordo. Siamo disponibili a dare il nostro supporto per delineare un piano che entro la metà di maggio consenta a bar e ristoranti di tornare ad essere pienamente operativi”.

