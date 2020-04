Iniziati i lavori di tinteggiatura del reparto Covid: all’ospedale di Senigallia primo passo per tornare alla normalità

SENIGALLIA – Un primo passo verso il ritorno alla normalità era quello di sanificare e pitturare le stanze del reparto Covid, dove per circa 2 mesi i medici e gli infermieri hanno lavorato duramente per contrastare la diffusione dell’epidemia, salvando la vita ai pazienti affetti da Coronavirus.

Grazie al contributo di tantissimi cittadini che hanno donato alla raccolta fondi lanciata dal Rotaract Club, in sinergia con il Rotary Club Senigallia e l’Amministrazione comunale, è stato possibile coprire le spese per la tinteggiatura di 10 stanze del reparto Covid, nelle quali hanno lavorato e stanno lavorando 4 giovani operai di una azienda del territorio.

Oltre a questo intervento ci teniamo per trasparenza a ricordare e ad aggiornarvi sugli altri acquisti affrontati a favore del nostro ospedale per permettere a tutti gli operatori sanitari di lavorare in sicurezza: 40 termometri, 10 sfigmomanometri, 1600 copricapo, 8620 sovrascarpe, 2000 cappucci chirurgici, 100 camici sterili, 2230 camici non sterili, 460 tute integrali, 94 visiere, 1 sanificatore per ambulanza con cloramina T inclusa, 60 pigiami da notte (per i pazienti), 16 paletti tagliafila, 7 carrelli in acciaio inox, 2 carrelli biancheria e porta-rifiuti, 180 mascherine FFP3, 6 radio portatili dotate di cavi auricolari e 40 cuffie, teli in TNT, 8000 manicotti in polietilene, 500 guanti e 1800 mascherine chirurgiche.

È stato inoltre deciso, sempre in accordo con il Presidente del Rotary Club Massimo Spadoni Santinelli e il Sindaco Maurizio Mangialardi, di intervenire anche in aiuto del comitato locale della Croce Rossa Italiana e dell’Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. A fronte di questa scelta sono state acquistate 30 visiere più 200 camici monouso in TNT con allacciatura dietro (in arrivo) per la Croce Rossa e 2 elettrocardiografi più 3 pulsossimetri per l’Usca.

Chi non lo ha ancora fatto e volesse dare il proprio contributo può farlo accedendo direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz, oppure donando tramite bonifico bancario:

BCC OSTRA E MORRO D’ALBA IBAN: IT91O0870421300000000014813

Intestatario: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA

Causale: CORONAVIRUS – OSPEDALE DI SENIGALLIA.

