Incendio nella notte in una palazzina di Marzocca, famiglia in ospedale per accertamenti

SENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte per un incendio sviluppatosi su un terrazzo, in via XXIV Maggio, a Marzocca di Senigallia. Le fiamme hanno coinvolto la caldaia, la tenda da sole ed i serramenti.

Sul posto si è recata la quadra di Senigallia e l’autoscala di Ancona, visto che l’appartamento era al secondo piano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio.

Gli occupanti dell’appartamento sono stati portati dal personale sanitario all’ospedale per accertamenti.

