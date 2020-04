Incendio di sterpaglie in via Cannuccia, alla periferia di Jesi / FOTO e VIDEO

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 11.45, in via Cannuccia, a Jesi, per un incendio di sterpaglie.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4X4, ha lavorato circa due ore per mettere in sicurezza tutta la zona dell’intervento.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

