In fiamme alla periferia di Sassoferrato 3.000 metri quadrati di sterpaglie

SASSOFERRATO – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12, in via Piano di Frassineta, a Sassoferrato, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme hanno bruciato circa 3.000 metri quadrati di sterpi,

La squadra dei vigili del fuoco, sul posto con i mezzi fuoristrada, ha circoscritto l’incendio e bonificato l’area coinvolta.

Presenti sul posto anche i Carabinieri Forestali di Sassoferrato.

