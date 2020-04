Il giallo delle mascherine, non si trovano o costano troppo: ma sono tutte davvero efficaci?

ALLA LUCE DI QUANTO PREANNUNCIATO dagli esperti, secondo cui la seconda fase della “lotta al Coronavirus” sarà contrassegnata dall’obbligo di indossare delle mascherine protettive, occorre segnalare che le stesse, almeno fino ad oggi, risultano introvabili, oppure sono vendute a prezzi eccessivi.

Ed anche nelle Marche la situazione incomincia a farsi complessa, nonostante che molte aziende del settore tessile hanno da diversi giorni diversificato la produzione, passando appunto alla realizzazione di mascherine.

“Come tanti Italiani – ci scrive un nostro lettore – mi sono messo alla ricerca delle mascherine vendute online e su Facebook ho trovato la pagina di un’azienda marchigiana ed ho fatto l’acquisto delle mascherine bianche.

“In questi giorni mi sto documentando sulle normative e certificazioni che tali dispositivi devono avere e se le ditte produttrici hanno avuto il via libera da parte dell’Istituto superiore della Sanità.

“Ora quando ho acquistato le mascherine, il 25 marzo, non ricordo bene se sul post di Facebook della ditta veniva specificata la dicitura “come protezione individuale”.

“Oggi 6 aprile vado a rileggere le specifiche tecniche per capire se sono idonee, e sulla descrizione trovo scritto: “non è configurabile come dispositivo di protezione individuale”.

“Ho speso 80 euro per acquistare 20 mascherine, che mia moglie dovrebbe usare in negozio, e ora mi sto chiedendo se siano efficaci. Ho anche provato a chiedere alla ditta, senza ricevere alcuna risposta, se erano in possesso dell’autorizzazione da parte dell’Istituto superiore della Sanità.

“Se nel frattempo la certificazione non fosse arrivata – conclude il nostro lettore -, chi mi rimborsa la spesa fatta? E, per ultimo, ma non meno importante, sono davvero necessarie, visto che non sono configurabili come dispositivo di protezione individuale? A che servirebbero allora?”.

