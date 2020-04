Gioca a carte con gli amici in una strada di campagna, controllato dai carabinieri viene trovato con la droga

OSTRA – Sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione di Ostra hanno denunciato un giovane del luogo, classe 2000, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ventenne è stato controllato in una strada di campagna, nel Comune di Ostra, mentre era in compagnia di altri due coetanei. I tre stavano giocando a carte, utilizzando un manufatto in cemento come tavolino.

Al momento del controllo dei carabinieri, il giovane è apparso particolarmente agitato, circostanza che ha fatto insospettire i militari, ritenendo che potesse detenere qualcosa di illecito. E’ stato quindi sottoposto a perquisizione personale e, negli indumenti che indossava, è stato trovato un involucro contenente 3.9 grammi di hashish, celato all’interno di un pacchetto di fazzoletti. Oltre alla droga è stato trovato in suo possesso un bilancino di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il ventenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ai tre giovani è stata contestata la violazione del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, con relativa sanzione amministrativa di 400 euro, in quanto il loro spostamento a piedi, all’interno del comune di residenza, non era giustificato da esigenze lavorative, né da motivi di salute, né situazioni di assoluta urgenza. Sono quindi stati invitati a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it