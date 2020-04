Fuori strada con l’auto che si ribalta: giovane donna trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette

STAFFOLO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, verso le 17, in Contrada Coroncino, a Staffolo, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento un’auto, condotta da una donna di 36 anni, finiva nella scarpata adiacente la strada, ribaltandosi.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, intervenuta sul posto, provvedeva ad estrarre la giovane donna dall’auto, affidandola ai sanitari del 118 presenti sul posto per le prime cure.

Successivamente la giovane donna veniva trasportata, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

I vigili del fuoco mettevano subito dopo in sicurezza tutta la zona dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it