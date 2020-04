Fano, tanti auguri alla signora Maria che oggi compie 100 anni

FANO – Tanti auguri alla signora Maria che oggi taglia il traguardo dei 100 anni. Un giorno speciale che, anche se in un momento particolare, va celebrato e festeggiato. Per questo ho voluto portarle un mazzo di fiori a nome di tutta la nostra comunità, restando ovviamente sulla soglia della porta d’ingresso, per pochi secondi.

Un piccolo gesto in attesa che ci si possa riabbracciare e festeggiare ricorrenze come questa nella normalità. Fino a quel momento possiamo solo continuare a tenere duro e magari fare qualche piccole azioni gentili a distanza, che ci aiutino a vivere con un po’ più di serenità il periodo di isolamento.

Ancora auguri alla signora Maria e a tutte quelle persone che in questo periodo sono costrette a festeggiare le proprie ricorrenze da sole o in maniera alternativa.

