Ethica e Giuseppe Bacchiocchi sempre vicini al territorio: altre 12.000 mascherine in dono ai Comuni di Corinaldo e Trecastelli

TRECASTELLI – Il grande cuore di Ethica S.r.l. raddoppia. In arrivo nei Comuni di Corinaldo e Trecastelli altre 6.000 mascherine ciascuno. Le due municipalità, rappresentate dal sindaco corinaldese Matteo Principi e dal primo cittadino di Trecastelli, Marco Sebastianelli, ringraziano, ancora una volta, l’imprenditore Giuseppe Bacchiocchi titolare dell’azienda.

Ogni municipalità avrà cura della distribuzione nel proprio territorio con la collaborazione delle forze associative locali. La distribuzione sarà gratuita e seguirà gli stessi criteri e modalità della scorsa volta prestabilite dai rispettivi comuni

In questo delicato momento, nonostante i numeri in calo, non bisogna abbassare la guardia; ecco, perché la disponibilità di protezioni facciali per i cittadini è importante per continuare a contenere l’epidemia, per aiutare le persone più fragili e rassicurare tutta la comunità.

