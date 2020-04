Emergenza Covid-19, parte a Senigallia l’iniziativa “Un pensiero per te” per sostenere i malati in ospedale

SENIGALLIA – E’ partita a Senigallia l’iniziativa “Un pensiero per te “ promossa dall’ APS “Insieme si può fare” a sostegno dei malati di Covid-19 ricoverati negli ospedali per farli sentire meno soli mentre combattono la loro personale battaglia per la vita.

L’Associazione “Insieme si può fare“,sempre in prima fila nel sostenere la famiglia e le persone che si trovano ad affrontare situzioni difficili nella loro vita, per confortare i pazienti che hanno contratto il Covid-19 hanno pensato ad un’abbraccio virtuale che scalda il cuore. L’ iniziativa “Un pensiero per te” consiste nell’ inviare ai pazienti che stanno combattendo in prima linea questo Virus un messaggio di speranza.Siete tutti invitati, anche tu che stai leggendo, a partecipare a questa iniziativa.

” Visto che dobbiamo stare a casa- afferma la presidente Laura Casali -cerchiamo di usare il nostro tempo, mettendo in moto la nostra creatività, per scrivere una frase ,una canzone ,una poesia ,un pensiero… qualunque cosa che vorreste dire a chi sta affrontando questa battaglia in prima linea, per dire a loro che fuori il mondo li pensa e tifa per loro. Purtroppo questi pazienti, come sapete , sono privati del sostegno dato dalla vicinanza dei propri famigliari che possono sentire solo telefonicamente a causa della pericolosità del Covid-19 e con questa iniziativa noi tutti possiamo far sentire loro la nostra compagnia , il nostro affetto, li possiamo incoraggiare a combattere nell’ attesa di tornare a casa ed abbracciare i propri famigliari. Inviate i vostri scritti, disegni, poesie e quant’altro all’indirizzo mail : insieme.sipuofare@libero.it, e noi li faremo recapitare tramite i postini della Speranza ai nostri “guerrieri in prima linea “ come li chiamiamo noi.”

L’ associazione nelle prossime settimane attiverà una raccolta fondi per dare un supporto a tutte quelle famiglie che si stanno trovando in difficoltà economiche donando loro pacchi alimentari. Nella nostra pagina facebook “Insieme si può Fare” troverete poi tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci.

