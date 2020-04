Emergenza Coronavirus, pubblicato l’avviso per l’erogazione dei buoni spesa

SENIGALLIA – Ammontano complessivamente a 458.679 euro le risorse a disposizione dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” per l’erogazione di buoni spesa volti all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19. Il bando e il modulo per farne richiesta sono stati pubblicati questa mattina sul portale istituzionali www.leterredellamarcasenone.it e sui siti dei singoli comuni.

“Confidiamo che le risorse messe a disposizione dal governo – afferma il presidente dell’Unione comunale Maurizio Mangialardi – siano adeguate alle reali necessità di quegli strati sociali economicamente più colpiti dall’epidemia di Covid-19 e contribuiscano a mitigare l’impatto sociale di questa grave crisi sanitaria. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di agire come Unione trasferendo a questo ente i fondi stanziati per i singoli comuni in modo da elaborare criteri e linee guida capaci di razionalizzare l’erogazione dei buoni per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità”.

Possono accedere al beneficio i cittadini residenti nei comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli che non abbiano disponibilità di risorse su depositi bancari, postali, conti correnti, per un valore superiore ai 6 mila euro.

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 150 euro per un nucleo familiare composto da una persona, 200 euro per 2 persone, 250 euro per 3, 300 euro per 4 persone, 350 euro per 5 persone, 400 euro per 6 persone, 500 euro per 7 persone. L’attribuzione dei buoni spesa sarà determinata dall’ufficio Servizi sociali dell’Unione, tenendo conto della data e ora di arrivo.

“È un primo passo – spiega l’assessore ai Servizi sociali dell’Unione Federica Fanesi – importante per chi è senza reddito e ha bisogno di risposte concrete e immediate. Abbiamo lavorato mettendo da parte pastoie e lungaggini e spendendo, invece, professionalità e prontezza, in uno spirito di corresponsabilità che ha coinvolto comuni, enti, associazioni, piccole realtà di quartiere, negozi di prossimità, parrocchie. Nessuno si è sentito estraneo e l’obiettivo è stato raggiunto nei tempi auspicati”.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: collegandosi al link https://buonispesa.sicare.it/ sia dal computer che dal cellulare e compilando i campi indicati; tramite Whatsapp al numero 3669110663; a mezzo mail info@leterredellamarcasenone.it; a mezzo pec protocollo.pec@leterredellamarcasenone.it. Nel caso di difficoltà nel compilare il modello il richiedente può contattare i seguenti recapiti:

Comune di Arcevia 334 9377452

Comune di Barbara 334 9377452

Comune di Castelleone di Suasa 0717978606 Comune di Corinaldo 0717978606 Comune di Ostra 071 7980606 (interno 432) Comune di Ostra Vetere 071 965053 (interno 11) Comune di Senigallia 0716629247 – 276 – 277 – 441 – 452 Comune di Serra de’Conti 334 9377452 Comune di Trecastelli 0717959219 o 071 7959526 ‐ 27 ‐ 29. È anche possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 366 9110663 mail o all’indirizzo email info@leterredellamarcasenone.it

Il modulo di richiesta consiste in un’autocertificazione, pertanto si ricorda che ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr n. 445 del 2000, i dati dichiarati alla presentazione della domanda sono rilasciati dai cittadini sotto la loro responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri.

