Ecco tutte le novità del mercato dell’auto 2020-21

E’ QUESTO UN MOMENTO PARTICOLARE per il comparto auto, la pericolosa emergenza sanitaria che coinvolge tutto il Pianeta sembra non lasciare scampo ad un settore dove la globalizzazione è di casa.

In questo periodo sono tantissime le industrie che lavorano a singhiozzo e le case automobilistiche risentono in particolar modo della produzione di alcuni pezzi ed infatti trovare qualche ricambio è diventato una rarità, non solo questo. Le chiusure forzate dei negozi hanno messo in seria difficoltà un po’ tutti ed in questi giorni se si vogliono acquistare pezzi di ricambio e candelette lo si può fare con qualche click su pezzidiricambio24.it il sito più fornito del settore.

La situazione attuale del mercato auto è molto complicata. La rete ed i siti indubbiamente aiutano così come molte autofficine, carrozzerie e concessionarie riescono a seguire i clienti in remoto attraverso la messaggistica istantanea. Qualcuno è persino riuscito a trovare modalità alternative alla classica vendita d’auto. Una idea partita in via sperimentale che invece sta dando notevoli successi.

Direct Drop: il modo nuovo di vendere l’auto

Ed è subito innovazione: le auto non possono rimanere invendute. Esiste un modo per non avere contatti tra venditore e compratore: il mercato virtuale. Sembrava impossibile sino a qualche settimana fa eppure anche in Italia, persino in modo un po’ artigianale è stato possibile vedere l’auto recapitata a casa propria come fosse uno dei tanti prodotti dell’e-commerce. Tesla ad esempio testa un nuovo servizio perfetto per le auto nuove. In Italia sino ad ora a domicilio sono state consegnate solo vetture già immatricolate possibilmente provenienti dal noleggio a lungo termine in buy back da qualche tempo però il brand americano oltre ad offrire le consegne e domicilio sul nuovo negli Stati Uniti lo propone persino in Italia. Un qualcosa si veramente rivoluzionario

Toyota: un 2021 con nuove vetture

Si pensa già al 2021 ed allora ecco che non possiamo non osservare le novità della Toyota, casa automobilistica giapponese pronta a lanciare 3 nuovi modelli, belli, scattanti affascinanti e certamente belli da guidare.

1. B-SUV: un modello completamente ispirato alla Yaris ma di nuova generazione e dunque una lunghezza di poco superiore ai 4 metri. Il modello è già pronto ma le vendite dovrebbero partire a fine 2020. Molto bello da guidare trazione anteriore e motore ibrido.

2. GR86: un’auto di cui si parla già da un po’: una versione molto innovativa già in produzione ma che per gli ultimi avvenimenti sarà in Europa nel secondo bimestre 2021. Intanto quello che si sa fa già vibrare i cuori degli appassionati: il motore dovrebbe essere in grado di sprigionare oltre 300 cavalli.

3. Crossover C-HR: ancora tanta è la curiosità sarà l’ultimo su strada del 2021.

