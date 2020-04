E’ morto a Ostra l’ex vigile urbano Paolo Pambianchi, studioso di cultura locale

OSTRA – Ostra si stringe vicino alla famiglia Pambianchi per la morte di Paolo.

Paolo Pambianchi il vigile di Ostra, che tutti conoscono, era andato in pensione da poco più di un anno. Da anni però Paolo non era più lo stesso per una malattia che lo aveva colpito. E anche quando le condizioni non glielo permettevano era voluto restare al suo posto. Dedito al suo lavoro ed anche per questo i colleghi lo ricordano con immutato affetto.

Studioso di cultura e di storia locale, Paolo Pambianchi vantava una collezione unica di antichi testi storici di Ostra. Inoltre aveva una collezione pregiata di Santini locali, con stampe antiche dal Settecento in avanti. In modo particolare del locale Santuario della Madonna della Rosa.

Ricca anche la collezione sui testi antichi della Sacra Sindone e di Santini e stampe sul Sacro Cuore di Gesù. Ricordiamo anche la sua partecipazione alla mostra, organizzata dai frati Cappuccini di Corinaldo, ove annualmente si festeggia la festa del Sacro Cuore.

