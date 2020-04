E’ deceduto nella notte Enzo Carriero, storico tifoso dell’Inter

SENIGALLIA – Questa notte all’Ospedale di Torrette è venuto a mancare Enzo Carriero storico tifoso dell’Inter, persona molto conosciuta a Senigallia.

Enzo Carriero era nato a Montescaglioso, in provincia di Matera, 82 anni fa e si era trasferito a Milano da giovane per lavoro. Da allora è sempre stato abbonato all’Inter che seguiva molto spesso anche nelle trasferte in ogni parte d’Italia. Per molti anni è stato socio dell’Inter Club I Templari, uno dei club più conosciuti del mondo nerazzurro.

Da molti anni viveva a Senigallia. “Ci ricorderemo Enzo dei tuoi aneddoti colorati , eri la nostra memoria storica. Chi di noi – si legge in una nota dell’Inter Club Spiaggia di Velluto di Senigallia – ha avuto il privilegio di conoscerti e parlarti difficilmente si dimenticherà di te. Ricordiamo le tante trasferte in Europa e in Italia al tuo fianco, sempre controcorrente con le tue idee particolari sull’andamento della nostra Inter. Il presidente, il Direttivo e tutti i soci si sentono vicini alla moglie Paola, alle figlie e agli adorati nipoti in questo triste momento . Ciao Enzo”.

