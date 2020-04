E’ deceduto Elpidio Spinozzi presidente della Pierpaoli Srl di Senigallia

SENIGALLIA – E’ deceduto oggi Elpidio Spinozzi, presidente della Pierpaoli Srl, storica azienda di Senigallia. Questa improvvisa scomparsa, dovuta ad uno scompenso cardiaco di cui soffriva da tempo, ha lasciato attoniti non solo i familiari ma l’intera “famiglia aziendale” per cui Elpidio è sempre stata una presenza costante e preziosa. “Pare a tutti noi, suoi collaboratori – si legge in una nota -, davvero difficile credere che non lo vedremo più arrivare in azienda con il suo solito sorriso mite e rassicurante o che non lo incroceremo più, con il suo passo lento e lo sguardo sereno, nella quotidiana visita tra i reparti aziendali.

“In fondo è come se avessimo davvero perso una persona della nostra famiglia. E questo sentimento che oggi accomuna tutti noi rende forse ragione di una speranza sempre covata nell’animo di Elpidio, quella di realizzare in azienda relazioni prossime e familiari. E questa speranza, questo augurio, non smetteva mai di ricordarlo ad ogni occasione, e così era stato anche nell’80° compleanno dell’Azienda, celebrato pochi mesi fa. In quell’occasione, menzionando i positivi risultati della Pierpaoli, aveva espresso ancora una volta la soddisfazione per come questi si traducevano in serenità e fiducia nel futuro, per tutti i collaboratori e per le loro famiglie”.

Nell’apprendere questa notizia sono stati tanti i messaggi di sconcerto e condoglianze rimbalzati tra le chat aziendali questa mattina, quello più semplice e vero è forse stato un “Arrivederci signor Elpidio”. Arrivederci appunto, che dire addio sembra davvero impossibile.

Ed anche l’Amministrazione comunale di Senigallia si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Elpidio Spinozzi. “Con lui – scrive il sindaco Maurizio Mangialardi – se ne va un uomo buono e mite, un imprenditore dotato di grande intelligenza e visione. Il dolore che in queste ore attraversa la nostra città e, in particolare, il cuore di tanti dipendenti e collaboratori della Pierpaoli Srl, di cui era presidente, ne sono la testimonianza più vera. Grazie alla sua propensione verso l’innovazione, riguardante sia gli aspetti più strettamente economici, come la scelta di investire nella sostenibilità ambientale del processo produttivo e degli stessi prodotti immessi sul mercato, sia gli aspetti umani, con la volontà di creare all’interno dell’azienda una vera e propria famiglia, rendendosi sempre pronto e disponibile ad ascoltare tutti, la Pierpaoli di è divenuta nel corso degli anni un vero e proprio modello. Siamo certi che l’insegnamento lasciato da Spinozzi non sarà dimenticato e continuerà a essere un punto di riferimento per il mondo imprenditoriale senigalliese”.

Elpidio Spinozzi, presidente della Pierpaoli srl, scomparso oggi all’età di 87 anni, era stato anche tra i fondatori del Gis, Gruppo imprenditori senigalliesi, e presidente del Lions Club di Senigallia.

Anche il Partito democratico di Senigallia ha espresso nel pomeriggio profondo cordoglio alla famiglia Spinozzi-Pierpaoli per la scomparsa di Elpidio.

“Elpidio Spinozzi – scrive in una nota il Pd di Senigallia -, presidente della ditta Pierpaoli Srl, serio, geniale lavoratore e storico imprenditore senigalliese, si è spento oggi all’età di 87 anni; ne ricordiamo l’equilibrio, la laboriosità, l’amore per la sua famiglia, per l’azienda e per tutta la comunità.

“Un grazie all’uomo disponibile e all’imprenditore capace per aver contribuito alla crescita del nostro territorio dando lavoro a numerose famiglie, che ancora oggi vedono nella sua azienda un solido punto di riferimento occupazionale.

“Ci uniamo al dolore della moglie Mirella, delle figlie e dei figli ai quali esprimiamo le più sentite condoglianze. A tutti loro – conclude il Pd di Senigallia – vanno la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

