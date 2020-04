Da oggi di nuovo operativi a Senigallia gli uffici postali di Roncitelli, Sant’Angelo e Cesanella

SENIGALLIA – Al fine di garantire il più ampio servizio ai cittadini nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria, prosegue l’impegno di Poste Italiane per la progressiva riapertura di diversi uffici postali, la cui ordinaria attività era stata in precedenza sospesa.

Per quanto riguarda il territorio di Senigallia, da oggi (lunedì 20 aprile), secondo i consueti orari, è stata ripristinata l’operatività degli uffici postali di via Borgo San Govanni,1 (Roncitelli), di via Borgo Marzi, 60 (Sant’Angelo) e di via Tintoretto, 9 (Cesanella).

Ovviamente i cittadini sono invitati a recarsi nei suddetti uffici soltanto per operazioni indifferibili e nel rispetto della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio di Covid-19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it