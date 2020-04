Cittadini a sostegno delle famiglie più bisognose: a Senigallia è nata #SoSpesa, una rete di punti raccolta di generi di prima necessità

SENIGALLIA – In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, alcuni cittadini, di loro spontanea iniziativa, hanno pensato di rendersi utili per sostenere le famiglie più bisognose. E’ così nata #SoSpesa, una rete di punti raccolta, dislocati in varie parti della città (di massima uno in ogni quartiere), con lo slogan: “Chi può lascia la spesa, chi non può la ritira”.

All’interno di scatoloni, cassette e frigoriferi, posizionati in luoghi debitamente controllati, alcuni anche da telecamere, o davanti a esercizi commerciali, si possono donare beni di prima necessità, nello specifico alimenti a lunga conservazione, quali pasta, farina, biscotti, prodotti in scatola, per l’infanzia e per l’igiene personale.

Sono già molte le persone che giornalmente, con generosità, contribuiscono a rifornire gli appositi spazi di prodotti, che i responsabili di ogni punto raccolta provvedono a sistemare e conservare, mettendoli a disposizione di chi vorrà servirsene.

Per ulteriori informazioni, è attiva anche la pagina Facebook #SoSpesa Senigallia, che viene quotidianamente aggiornata dai volontari.

A chi desiderasse prendere parte a questa proposta, ricordiamo dove poter trovare i punti #SoSpesa:

– EDICOLA DELLA PACE Via R.Sanzio

– MD Borgo Mulino

– TIGOTA’Centro comm.le “Il Molino”

– COOP SALINE “Via dei Gerani”

– CASA DEL PANE Via Podesti

– STRADA STATALE, VICINO PIZZERIA MAWARI Cesanella

– STRADA STATALE, Centro Permaflex Cesanella

– CANNELLA Vicino Acli e Chiesa

– PORTA LAMBERTINA Via Carducci

– ASSOCIAZIONE STRACOMUNITARI Via Testaferrata

– MARINA VECCHIA, VICINO ALBERGO CHIAR DI LUNA Via Panzini

– FRUTTA E VERDURA, Via Capanna

– TABACCHERIA Via Capanna

– VIA CELLINI nei pressi dell’Eurospin

– BICIGALLIA Via Bolzano, 22 – angolo Via Mercantini

