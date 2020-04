Chiaravalle festeggia un’altra centenaria: tanti auguri Sovietta!

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE- Chiaravalle brinda oggi al 25 aprile, ma anche ad una centenaria in più: Anna De Santi vedova Cardinali, che compie, oggi, infatti, 100 anni. Nata a Chiaravalle, classe 1920, la signora Anna è conosciuta da tutti semplicemente come Sovietta, il suo nome originario era in effetti Soviet, un nome voluto per lei dal padre, il signor Serafino De Santi fervente socialista.

Capannara, – il padre aveva, infatti, uno storico forno proprio presso via Cavour, per tutti i chiaravallesi doc “Le Capanne”- e sigaraia, Sovietta ha lavorato presso il nostro opificio, e come lei tante altre chiaravallesi, per molti anni.

Oggi la signora Anna, carattere battagliero -requisito fondamentale per tagliare il traguardo del secolo di vita – festeggerà un compleanno particolare, a casa, con il nipote Emiliano e la figlia Doriana, senza la presenza di altri amici e parenti, lontana dai rischi del Coronavirus, una situazione di clausura che non l’ha comunque fiaccata nello spirito. A

llora da chi scrive e ha la fortuna di conoscerla personalmente e dalla nostra redazione tanti auguri, perché possa trascorrere un compleanno sereno e per tanti altri compleanni ancora, ricchi di battute sagaci e annotazioni acute che Sovietta ha sempre dispensato con intelligenza ed ironia.

