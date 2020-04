Centinaia di uova di cioccolato per lo staff sanitario del Santa Croce di Fano

Un gesto simbolico per ringraziare medici e infermieri realizzato da Proloco, Cooperativa Treponti, Conad Flaminio e Sant’Orso e Cb Club Mattei

FANO – La Proloco di Fano, Cooperativa Treponti, in collaborazione con il Conad Flaminio e Sant’Orso e il Cb Club Mattei, hanno consegnato 230 uova di cioccolato allo staff sanitario dell’ospedale Santa Croce.

Alcuni volontari, a partire da questa mattina hanno consegnato le prime uova in tutta sicurezza rispettando i parametri vigenti a causa del Coronavirus. La seconda tranche è stata invece recapitata durante il cambio turno così da poter “intercettare” più medici e infermieri possibile, i quali hanno gradito il bel gesto.

“Un piccolo simbolo per ringraziare tutto lo staff per quello che stanno facendo per la nostra comunità – ha commentato il presidente della Proloco Fano, Gino Bartolucci -. Un gesto che speriamo possa far sentire loro il nostro supporto e la nostra gratitudine. Siamo sicuri che grazie anche alla loro grande disponibilità riusciremo a superare anche questo terribile periodo di emergenza”.

