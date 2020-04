Arriva in ospedale per le terapie e regala al personale un pacco di mascherine

ANCONA – Più volte ci siamo dovuti occupare della mancanza dei fondamentali presidi di protezione negli ospedali. Un problema di primaria importanza per chi lavora quotidianamente (medici ed infermieri) a stretto contatto anche con pazienti contagiati dal Coronavirus.

Ed oggi vogliamo registrare, tra tanti episodi negativi che ormai ogni giorno si accavallano, anche una bella storia che si è svolta nel reparto di Ematologia dell’ospedale regionale di Torrette. Uno dei tanti pazienti in terapia nel reparto ha fatto dono questa mattina al personale, consegnandolo alla caposala Claudia Montevecchi, di un pacco di mascherine. Una goccia in un mare di necessità. Ma un omaggio molto apprezzato da tutto il personale del reparto. Ed anche per questo desideriamo renderlo pubblico. Con il nostro grazie al paziente.

