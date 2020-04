Anche la vecchia Commissione per il gemellaggio del Comune di Senigallia ricorda Eleonora Sabbatini

SENIGALLIA – “Appresa la notizia della scomparsa di Eleonora Sabbatini, la vecchia Commissione per il gemellaggio del Comune di Senigallia – scrive in una nota l’ex sindaco di Senigallia, dottor Graziano Mariani – si stringe con affetto al figlio Daniele ed alla sua famiglia nel ricordare la figura indimenticabile della mamma Eleonora Sabbatini che ha coordinato l’attività di gemellaggio della città di Senigallia con la città francese di Sens, la città tedesca di Lorrach e la città inglese di Cesare nel periodo che va dal 1990 al 1998.

“Tutti i componenti della suddetta commissione ricordano la fattiva è instancabile attività di Lola Sabbatini che ha consentito di stringere amicizie e scambi culturali fra le tre città gemellate”.

Ed anche il Partito democratico di Senigallia ricorda la figura di Eleonora Sabbatini. “Lola Sabbatini, come tutti noi la chiamavamo – si legge in una nota -, è stata a lungo dirigente del partito, da sempre impegnata a testimoniare il ruolo attivo della donna nella nostra società, è stata Consigliere e Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità Regionale. Ha dedicato una vita alla scuola del nostro territorio, anche attraverso l’attività sindacale. Come insegnante ha saputo negli anni di importanti riforme istituzionali, interpretare i cambiamenti di allora, introducendo nuove metodologie, in particolare utilizzando i linguaggi creativi nella didattica quotidiana.

“A lungo consigliere comunale e quindi assessore, ha contribuito con grande impegno allo sviluppo in città di una cultura del Sociale, non solo caratterizzata dalla comune assistenza, ma da una politica amministrativa di progetto. Attenta e partecipe alle iniziative innovative delle varie Amministrazioni comunali, ha sempre fornito il suo contributo d’esperienza nei vari livelli assembleari di partito.

“In questi ultimi anni ha ricoperto il ruolo di responsabile FAI, contribuendo in modo significativo alla consapevole conoscenza dei luoghi identitari della città da parte dei suoi abitanti ed ospiti. Il Partito democratico di Senigallia, in questo particolare momento, si stringe unito attorno alla famiglia”.

PER SAPERNE DI PIU’:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it