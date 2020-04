Anche il Movimento Urbino Città Ideale ricorda quanti sono caduti nella lotta partigiana

URBINO – Quest’anno, in cui ricorre il 75° anniversario dalla Liberazione, si ha bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà guardando al nostro futuro con coraggio e speranza di sana e robusta rinascita.

“Il 25 Aprile – affermano Maria Sperendio, presidente del Movimento Urbino Città ideale e Lino Mechelli del gruppo consiliare – ci ricorda la fine della dittatura, questa data andrebbe considerata come una tappa, è necessario praticare costantemente un impegno pubblico e sociale per la costruzione di un futuro fondato sulla giustizia e l’emancipazione.

“I componenti del Movimento Urbino Città Ideale si riconoscono nella carta Costituzionale, la quale si crede che rappresenti la cerniera tra quanti hanno lottato per la libertà e le giovani generazioni, a cui viene affidato il compito di riaffermare i valori della solidarietà e della democrazia.

“Ieri, tanti uomini e donne si sono sacrificati a rischio della vita per riconquistare la libertà, oggi si deve vigilare contro le insidie di quanti, approfittando delle difficoltà, soffiano sul fuoco del qualunquismo.

“Partecipiamo alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Urbino in ricordo dei cittadini caduti nella lotta partigiana. V iva il 25 Aprile – Viva la Resistenza- Viva l’Italia”.

