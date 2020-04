Anche il Comitato Senigallia Facciamo Eco pronto a collaborare alla distribuzione di mascherine in città

SENIGALLIA – Il Comitato Senigallia Facciamo Eco, intende rispondere positivamente all’appello lanciato dal Comitato “Un aiuto per l’Ospedale di Senigallia“, che si è prontamente attivato per contribuire a fronteggiare l’emergenza dettata dal Covid-19, anche attraverso la distribuzione diretta e gratuita di mascherine a vantaggio della popolazione, con particolare attenzione alle persone in questo momento più a rischio contagio e /o più svantaggiate e bisognose.

“Senigallia Facciamo Eco, costituito da cittadini concreti, capaci di dimostrare nelle parole quanto nell’agire pratico che il bene collettivo deve ispirare le pubbliche azioni, riconoscendo la validità del progetto – si legge in un documento -, aderisce e plaude alla splendida iniziativa e si rende disponibile a partecipare nell’interesse dell’intera collettività alla distribuzione delle mascherine, generosamente donate dalla famiglia Colomboni, proprietaria della Ditta Sodico srl, che ringrazia sentitamente”.

