Anche gli amici del Gruppo sportivo Lucertini di Senigallia ricordano il grande Americo Severini

di MARIO LUCERTINI*

SENIGALLIA – Un saluto al grande Americo Severini detto il “barbarin”, scomparso da pochi giorni. Lo ricordiamo insieme all’affetto di tanti appassionati di bici locali e i ciclisti e le famiglie del Gruppo GS Cesanella Lucertini Senigallia.

Per tanti anni Americo è stato iscritto al nostro gruppo come amatore e durante le uscite in bici, o i conviviali, amava intrattenere gli intervenuti coi suoi aneddoti di vita e di lunga carriera sportiva.

Una volta durante un’uscita in bici del gruppo fino a Fonte Avellana, siamo rimasti un pomeriggio intero rapiti dai suoi racconti e non si riusciva a ripartire.

Ricorderemo sempre la sua grande voglia di vita e la capacità di far sorridere tutti con la sua verve e simpatia, unita ad una spontaneità e genuinità che oggi si trovano sempre meno.

Una grande persona e un grande appassionato di ciclismo, che continuava a praticare quotidianamente ed era facile incontrarlo lungo le strade locali in sella alla sua bici, tanto che spesso ci veniva a trovare in falegnameria giungendo sin da Barbara dove risiedeva.

Ciao “barbarin”

*Presidente Gruppo Sportivo Cesanella Lucertini Senigallia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it