Anche durante la pandemia continua l’attività della redazione del periodico online “Desti & Onesti” dell’Istituto Podesti Calzecchi Onesti

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Siamo in piena pandemia ma gli studenti dell’istituto Podesti Calzecchi Onesti che fanno parte della redazione del giornale online della scuola continuano nelle loro riunioni di redazione, non si sono fatti fermare dal Covid-19 né intendono farlo. Per portare avanti un lavoro che li appassiona si servono di videochiamate e piattaforme online. E così sono stati proprio i ragazzi ad avanzare ai docenti la richiesta di continuare, quei ragazzi che con passione compongono la redazione del giornale “Desti & Onesti”.

Con tenacia hanno deciso di voler proseguire nel lavoro, nella redazione e pubblicazione di articoli inerenti sia il momento di emergenza dovuto al Coronavirus che altri aspetti della vita scolastica e sociale. E così gli studenti ed i docenti responsabili del progetto, i professori Eugenia Giorgetti e Gianluca Fenucci, continuano a scrivere, a incontrarsi almeno tre volte la settimana in chat e a pubblicare articoli sul loro bel giornale online.

Un periodico a cui l’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico lo scorso anno ha assegnato l’importante riconoscimento di migliore giornale scolastico online.

“Desti & Onesti” era stato premiato per la freschezza della veste grafica, per l’originalità dei contenuti e la buona predisposizione giornalistica dei suoi studenti-redattori. Una dimostrazione di grande attaccamento alla scuola e alla passione per il giornalismo. Il web magazine studentesco non ha, infatti, mai smesso di pubblicare e la redazione non ha mai smesso di incontrarsi online per discutere, progettare, raccontare quello che succedeva nelle “stanze digitali” e in quelle reali, dimenticando la distanza che ci limita nei rapporti “in presenza” ma che non ci impedisce di lavorare.

Ed anche altri studenti della sede di Ancona dell’istituto Podesti Calzecchi Onesti hanno iniziato a scrivere e a partecipare ad un’iniziativa che assume anche un grande valore sociale e aggregativo in un periodo in cui è necessario rispettare le distanze. Quindi dalla redazione del nostro giornale tanti complimenti agli studenti e agli insegnanti che con dedizione ed amore li guidano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it