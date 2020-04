Anche a Senigallia saranno presto distribuite gratuitamente delle mascherine protettive a chi ne ha più bisogno

SENIGALLIA – Per fronteggiare l’epidemia da COVID 19 bisogna attuare tutte le direttive impartite del Servizio Sanitario Nazionale e dal Governo in termini di distanziamento sociale in modo tale da superare questa fase critica restando a casa, ma anche munendosi ciascun di sistemi protettivi quali per esempio le mascherine chirurgiche .

“Considerato che esistono per ciascun cittadino reali problemi di approvvigionamento di mascherine chirurgiche, il cui utilizzo diffuso contribuisce a contrastare la diffusione del contagio, il Comitato “ Un aiuto per L’Ospedale di Senigallia“, costituito da un gruppo di cittadini, da subito attivatisi per contribuire a fronteggiare l’emergenza dettata dal COVID 19 – si legge in un documento -, intende distribuire dette mascherine alla popolazione, con particolare attenzione alle persone in questo momento più a rischio contagio e /o più svantaggiate e bisognose.

“Stiamo studiando il modo migliore per avviare una capillare distribuzione nel rispetto delle direttive di legge e nella massima sicurezza.

“Sarà nostra cura coinvolgere tutte le forze del Comune, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana e tutti gli altri Enti ed Associazioni che si riterranno disponibili, certi che una coesione generale produrrà il massimo risultato nell’interesse dell’intera collettività. Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità di distribuzione delle mascherine.

“La distribuzione sarà totalmente gratuita, grazie alla generosità della famiglia Colomboni, proprietaria del gruppo imprenditoriale Sodico, che , oltre a dare lavoro a tante persone nel territorio ha donato, 20.000 mascherine da distribuire nell’ambito di questo progetto.

“Stiamo perfezionando accordi con altre realtà imprenditoriali – si legge sempre nell’intervento del Comitato “Un aiuto per L’Ospedale di Senigallia” – che ci aiuteranno in questa importante iniziativa e ad ampliare il numero delle mascherine da distribuire alla cittadinanza, con l’obiettivo di arrivare a coprire l’esigenza di tutti e sarà nostro dovere poi ringraziarle pubblicamente nei prossimi giorni definite le modalità di adesione all’iniziativa”.

