A San Lorenzo in Campo la Giunta Dellonti ha approvato un pacchetto di misure per sostenere famiglie e imprese

SAN LORENZO IN CAMPO – Numerose e importanti le misure deliberate dalla giunta comunale laurentina, riunita in videoconferenza, per fronteggiare le gravi difficoltà economiche causate dall’emergenza coronavirus.

«In un momento di forte difficoltà economica – sottolinea il sindaco Davide Dellonti – abbiamo deciso un pacchetto di misure per agevolare e aiutare la cittadinanza e andare incontro alle varie esigenze. Provvedimenti messi in campo per sostenere famiglie e imprese, che spaziano dal rinvio delle scadenze dei tributi comunali alla riduzione, esenzione degli stessi e dei servizi a domanda individuale. Misure che riguardano la Tari, Tosap, mensa e trasporto scolastico e tanto altro, che crediamo possano risultare una mano importante nel supportare concretamente i cittadini». Nello specifico vengono prorogati al 31 maggio i termini di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Alla stessa data prorogati tutti i termini di scadenza per il versamento della Tosap, compresa l’esenzione totale dal pagamento, limitatamente al periodo di chiusura imposta, per concessioni temporanee e permanenti per quelle attività che sono rimaste chiuse a seguito dei provvedimenti degli enti superiori. Fino al 31 maggio sospesa l’attività di invio degli avvisi di accertamento e degli inviti al pagamento, relativi ai tributi ed alle entrate patrimoniali comunali.

Sospesi anche i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi dell’Ente. Per i canoni concessori della palestra comunale, in deroga al regolamento vigente, i pagamenti saranno rideterminati in base alle ore effettivamente fruite dalle associazioni sportive. Per il Centro per l’Infanzia – Asilo Nido, a partire dal 1 Marzo e sino a tutto il periodo di sospensione delle attività viene esentato il pagamento delle quote di frequenza alle famiglie. Passando alla mensa scolastica, per la quota fissa, per tutti i plessi, verrà esentata alle famiglie a partire dal 1 Marzo 2020 e sino a tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. La quota “pasto” non verrà ovviamente computata.

Per il servizio di trasporto scolastico, potranno essere stabilite condizioni ulteriori a beneficio delle famiglie interessate a partire da settembre. E’ stato espresso per la TARI atto di indirizzo nei confronti del consiglio comunale, affinché le scadenze dei pagamenti per l’anno in corso, vengano fissate a partire dal 31 Luglio. Si è dato inoltre atto di indirizzo per provvedere a comunicare al gestore dei servizi di raccolta rifiuti Rieco Spa, nonché ad A.T.A. Pesaro, la singolare condizione di minori servizi effettuati, affinché i risparmi possano essere integralmente riversati a beneficio in particolare delle attività commerciali e produttive che sono rimaste chiuse. Quest’ultimi provvedimenti saranno adottati con ulteriori atti del consiglio comunale e della giunta. Si sta inoltre lavorando su ulteriori sostegni a famiglie ed imprese con le risorse che dovrebbero essere stanziate dal Governo in favore dei Comuni.

