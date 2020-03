Tutti insieme per aiutare l’ospedale di Senigallia: Rotaract e Rotary continuano la raccolta fondi

SENIGALLIA – Proseguono le donazioni al reparto Covid dell’ospedale di Senigallia grazie alla raccolta fondi lanciata dal Rotaract Club, assieme al Rotary Club e con il supporto del Comune di Senigallia.

“Nel ringraziare tutti i cittadini per le tante donazioni ricevute – si legge in una nota del Rotaract Club Senigallia – vi aggiorniamo sugli ultimi ordini e le ultime consegne fatte in Ospedale a fronte della lista di materiale da acquistare passataci dalla dott.ssa Arabella Aguzzi, l’infermiera della Direzione medica addetta all’emergenza Codiv-19.

“Sono state ordinate 200 tute integrali categoria 3, 400 camici non sterili e 180 mascherine ffp3. È in consegna un sanificatore per le ambulanze e nella giornata di giovedì 26 marzo abbiamo acquistato e fatto consegnare in ospedale dagli operatori dell’ASUR 16 paletti con nastro estensibile, necessari per la divisione dei percorsi sporco/pulito all’interno del reparto.

“Ricordiamo che la lista della strumentazione utile all’ospedale è unica e l’elenco ci viene girato in maniera costante dalla responsabile del reparto Codiv, che si occupa anche di raccogliere le richieste relative al materiale sanitario che proviene dal personale ospedaliero.

“Chi non lo ha ancora fatto e vuole dare il proprio contributo può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook oppure può accedere direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario:

BCC OSTRA E MORRO D’ALBA

IBAN: IT91O0870421300000000014813

Intestato: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA

Causale: CORONAVIRUS – OSPEDALE DI SENIGALLIA

