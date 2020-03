Tutti i contagiati nelle Marche Comune per Comune: i dati aggiornati alle 12 di oggi (venerdì)

ANCONA – Pubblichiamo anche oggi la tabella con i dati dei tamponi positivi per ogni singolo Comune delle Marche, per fornire un quadro sempre più preciso della distribuzione sul territorio. I dati riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera.

L’aggiornamento è alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo). Trattandosi di una prima estrazione, questa può essere suscettibile di aggiustamenti.

