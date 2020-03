Trovato per la seconda volta con la droga in casa: senigalliese arrestato dai carabinieri

SENIGALLIA – Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, svolta dai carabinieri della Compagnia di Senigallia. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno arrestato un 52enne di Senigallia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo era stato denunciato sabato scorso al termine di una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa dai carabinieri, che avevano trovato 11 dosi di eroina e 4 dosi di cocaina. La droga era stata sequestrata e proprio ieri era arrivato dalla Procura della Repubblica di Ancona il decreto di convalida del sequestro.

I carabinieri si sono recati a casa dell’uomo per notificare il provvedimento e hanno deciso di effettuare un nuovo controllo all’interno dell’abitazione. Durante la perquisizione, sempre nella camera da letto, hanno trovato altri 5,5 grammi di eroina. Considerata la reiterazione del reato in pochissimo tempo i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che questa mattina è stato condotto presso il Tribunale di Ancona per la convalida.

Al termine dell’udienza è stato disposto a suo carico l’obbligo di dimora nel Comune di Senigallia e l’obbligo di permanere all’interno della propria abitazione in orario notturno.

