“Troppi contagiati, indispensabili ulteriori misure di contenimento della diffusione del Covid-19”

ANCONA – “Il Gruppo consiliare Lega Marche per Salvini Premier, in seguito all’aumento esponenziale dei casi di contagio e il conseguente aggravio sul Sistema Sanitario Regionale e non ultima la comunicazione ufficiale dell’OMS dello Stato di Pandemia, chiede – affermano Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia, Luigi Zura Puntaroni, Mirco Carloni – un provvedimento straordinario necessario ed improrogabile.

“Nello specifico, – ribadiscono con fermezza i consiglieri della Lega- si richiede la chiusura di tutte le attività comprese quelle commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità essenziali quali quelli inerenti ai prodotti alimentari e farmaceutici.

“In conclusione – i consiglieri della Lega Nord per Salvini Marche- ritenendo tale provvedimento un atto doveroso chiedono un intervento immediato per contenere la diffusione”.

