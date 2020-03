Sta procedendo nel migliore dei modi la raccolta fondi per l’Ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Sta procedendo molto bene la raccolta fondi denominata “Un aiuto per l’Ospedale di Senigallia”. E’ stata raggiunta nella giornata di oggi la ragguardevole cifra di 37.000 euro.

Intanto il Comitato promotore in stretta sinergia con rappresentanti dell’ospedale di Senigallia sta completando l’acquisto di un ecografo che sarà donato al locale Pronto Soccorso.

A breve verrà ultimato l’acquisto di 2500 mascherine che verranno consegnate ai reparti più interessati all’emergenza vista la perdurante scarsità di tutti di dispositivi di protezione individuali in dotazione a medici e infermieri che ormai da settimane operano in prima linea.

Tutti gli acquisti e le donazioni effettuati dal Comitato promotore della raccolta verranno, in seguito, rendicontati in modo dettagliato e puntuale.

“Riteniamo doveroso ringraziare, infine – si legge in una nota del Comitato promotore “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia” -, la ditta Pierpaoli per la consegna a titolo gratuito di mille flaconi di gel igienizzante all’ospedale di Senigallia

Ricordiamo sempre gli estremi per poter aderire alla raccolta fondi “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia”

Potete bonificare il vostro contributo su questo conto

Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba

attraverso il seguente codice

IBAN IT08C0870421300000000100415

intestato a Canafoglia Corrado e Montali Maria Paola

indicando la causale “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia”

