Sono salite a due le persone positive al Coronavirus nel territorio comunale di Mondolfo, lo ha confermato il Gores

MONDOLFO – Sono salite a due le persone positive al Coronavirus nel territorio comunale di Mondolfo: la conferma è arrivata nel tardo pomeriggio dal Gores, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria.

Già da giovedì, dopo l’ufficializzazione del primo caso di positività, l’Amministrazione comunale aveva proceduto, in via precauzionale, ad attivare il Coc (Centro Operativo Comunale).

Va ricordato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche si sono registrati altri 35 casi di positività. Per cui – come confermato dal Gores – i contagiati sono ora 159 (35 in più di giovedì). Va sottolineato che i 159 tamponi positivi si sono avuti a fronte di 585 analizzati.

Nella provincia di Pesaro Urbino ci sono al momento 126 casi positivi: nella provincia di Ancona 23; nella provincia di Macerata 7; nella provincia di Fermo 3. Di questi 20 sono attualmente ricoverati in terapia intensiva.

Inoltre c’è da dire che stiamo anche arrivando alle mille persone sotto sorveglianza sanitaria in isolamento domiciliare. Per l’esattezza sono 981.

Ricordiamo che resta attivo il #NumeroVerde 800936677, operativo dalle ore 8 alle ore 20, messo a disposizione dalla Regione Marche per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini.

I cittadini che dovessero avere dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non devono recarsi al pronto soccorso o negli studi dei medici di medicina generale, ma devono telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677.

