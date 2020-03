Rotaract & Rotary continua la raccolta fondi per l’ospedale di Senigallia: già acquistato e consegnato parecchio materiale

SENIGALLIA – Sta procedendo molto bene la campagna di fundraisin lanciata dal Rotaract Club, in sinergia con il Rotary Club e il Comune di Senigallia, per aiutare, con l’acquisto dei materiali necessari, l’ospedale cittadino in questa situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione del Codiv-19.

La raccolta fondi partita martedì 10 marzo ha raggiunto, grazie al piccolo contributo di tanti donatori, 16.000 euro. Contando solo le donazioni attraverso il portale GoFundMe.

Nella giornata di lunedì 16 marzo sono stati acquistati e consegnati all’ospedale: 10 visiere di plastica, 100 camici sterili, 400 camici non sterili senza polsino e uno scatolone di tute integrali.

Il momento è delicato, ma tutti insieme possiamo fare qualcosa per la nostra città. “Chi volesse dare il proprio contributo – si legge in una nota – può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook oppure può accedere direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario:

Bcc Ostra e Morro d’Alba

Iban: IT91O0870421300000000014813

intestato: Rotaract – 2090 Distretto Club di Senigallia

Causale: Coronavirus – Ospedale di Senigallia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it