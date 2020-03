Pozza d’acqua sopra il tendone geodetico prosciugata dai vigili del fuoco

GENGA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, verso le 11.30, in via Guglielmo Marconi, a Genga, per un prosciugamento di una pozza d’acqua sopra il tendone geodetico, causata delle intense piogge dei giorni scorsi.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Fabriano, con l’ausilio dell’autoscala, ha provveduto ad eliminare l’acqua accumulata.

