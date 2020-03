Piazzale della Libertà illuminato con il Tricolore: da Senigallia una luce di speranza contro il Covid-19

SENIGALLIA – La facciata dell’Hotel Terrazza Marconi, in Piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda a mare, nel cuore pulsante della Senigallia turistica, si è illuminata con il Tricolore per diffondere, simbolicamente, il messaggio di una città unita nell’affrontare queste difficili giornate che richiedono, anche a tutti i senigalliesi, grandi sforzi e tanto senso di responsabilità.

L’iniziativa, presa dalla proprietà di una delle strutture alberghiere più moderne di Senigallia, è stata realizzata in collaborazione con l’azienda DD Store, illuminotecnica di Rodolfo Giorgetti, con l’intento di rafforzare il senso di comunità in questo complicatissimo momento, con l’emergenza Covid-19 che sta colpendo il nostro Paese.

Uno splendido Tricolore di luce per non abbattersi: una iniziativa per guardare con ottimismo e, soprattutto, speranza, verso il futuro che abbiamo davanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it