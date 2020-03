Martinangeli e Palma: “Anche a Senigallia dobbiamo assumere un comportamento responsabile, rispettoso delle norme imposte”

SENIGALLIA – Da Stefania Martinangeli ed Elisabetta Palma, consiglieri comunali e portavoce del MoVimento 5 Stelle Senigallia riceviamo: “Stiamo vivendo una situazione di grave emergenza sanitaria nazionale. Sicuramente bisogna avere la massima fiducia nelle istituzioni governative che stanno cercando di arginare e contenere, con seri e rigidi provvedimenti d’urgenza ma in modo trasparente e condiviso con i territori, il diffondersi di questa epidemia di Coronavirus.

“L’ultimo DPCM dell’8 marzo 2020 detta norme di comportamento precise e dettagliate, perché la situazione sanitaria lo richiede.

“Noi cittadini, dobbiamo assumere un comportamento più responsabile, più disciplinato, più rispettoso delle norme comportamentali, ormai imposte non solo dal buon senso, ma soprattutto da una decretazione d’urgenza che va rispettata da ciascuno di noi.

“Questo si chiede, oggi, a noi cittadini, di collaborare per attuare nuovi stili di vita, nuovi modelli comportamentali, al fine di rispettare in primo luogo il sacrificio e l’abnegazione di tutti gli operatori sanitari che, per la nostra cura e sicurezza sanitaria, sono tutti i giorni sottoposti a rischio sul posto di lavoro, e per proteggere, inoltre, le fasce più deboli della cittadinanza.

“Ringraziamo, come Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Senigallia, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e tutti coloro che lavorano in prima linea per arginare l’emergenza”.

