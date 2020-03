Ma non c’è solo il Coronavirus: la Protezione civile annuncia per lunedì l’arrivo di vento forte e… neve

ANCONA – La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 18 di domenica 22 marzo alle ore 24 di lunedì 23 marzo.

Per la giornata di lunedì sono anche previste deboli nevicate sparse al di sopra dei 150-200 metri, con cumulate generalmente inferiori ai 5 centimetri. Occasionalmente, in concomitanza dei rovesci più intensi, le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso anche a quote di pianura e lungo il litorale, ma con scarsi accumuli.

L’avviso della Protezione civile regionale prevede poi venti da Nord-Est, con raffiche fino a burrasca e burrasca forte nei rilievi appenninici, e mari molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo l’intero litorale.

